Как заявила на пресс-конференции в пятницу представитель президента по связям с общественностью Раминта Станайтите-Чеснулене, на проходившей удаленной встрече с неправительственными организациями, объединяющими пенсионеров, Г. Науседа выразил озабоченность тем, что до сих пор привито всего лишь 40% жителей в возрасте старше 80 лет.
"Это почти в два раза меньше, чем в большинстве стран Евросоюза. С учетом смертности от COVID-19 в этой группе, президент подчеркивает, что именно для этой группы прививка очень важна, и приглашать их прививаться очень важно", – сказала она.
По словам пресс-секретаря, во время встречи президент услышал "много полезных мыслей о том, как поощрять вакцинацию", и важнейшими акцентами он называет доступность и коммуникацию.
"Прежде всего, доступность – как с помощью мобильных команд повысить доступность вакцин для пожилых людей. Президент порадовался позитивным примерам отдельных самоуправлений, однако призвал все самоуправления сконцентрировать внимание на этом – помочь пожилым людям добраться до мест вакцинации. Другой аспект, о котором шла речь во время встречи, это коммуникация, дезинформация, страхи", – сказала Р. Станайтите-Чеснулене.
По ее словам, Г. Науседа призывает всех жителей помогать решать эти проблемы.
"Президент призывает поговорить с соседом, придать ему смелости, ответить на вопросы пожилого человека, направить, если нужно – помочь доехать к месту вакцинации", – сказала она.
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