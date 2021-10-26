Президент: пример Бируте Гальдикас показывает, что наука имеет огромное значение

"Б. Гальдикас своим примером показывает, что наука имеет огромный смысл и вдохновляет. Мы должны создать ученым нашей страны условия для того, чтобы изменить мир. Уважение и подобающая позиция науки в государстве – один из наших приоритетов", – сказал Г. Науседа после состоявшейся во вторник в Президентском дворце встречи с канадской ученой литовского происхождения.

Б. Гальдикас находится в Литве, отмечая 50-летие своей деятельности.

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Как сообщает президентское ведомство, на встрече Г. Науседа говорил о новых вызовах в области охраны окружающей среды: ухудшении состояния биологического многообразия, зависящего от этого качества человеческой жизни, а также о четко раскрытой пандемией связи между состоянием здоровья человека и экосистем.

Президент и Б. Гальдикас также обсудили поддержку ученых Литвы и создаваемые для них условия с целью достижения положительных изменений в охране окружающей среды.

В качестве первого шага по увеличению поддержки литовской науки президент упомянул соглашение об образовании, надлежащее финансирование научных изысканий и экспериментального развития. Б. Гальдикас подчеркнула, что в плане улучшения финансирования науки важна поддержка не только со стороны государства, но и со стороны отдельных граждан.

Профессор Б. Гальдикас является лауреатом различных международных премий. В 2010 году ей вручен литовский орден "За заслуги перед Литвой".

В этом году исполняется пятьдесят лет с момента, как в 1971 году Б. Гальдикас создала на индонезийском острове Борнео, в национальном парке Танджунг Путинг, первый центр наблюдения за органгутанами. Она продолжает свою природоохранную деятельность в этом центре до сих пор.

Б. Гальдикас стремится сохранить естественную среду обитания приматов, возможность их выживания, но и вещает миру о значении сохранения живой природы для будущих поколений.

В 1980 году Б. Гальдикас в своих лекциях подчеркивала связь появления вируса ВИЧ с уничтожением тропических лесов в Африке. Как утверждает организующий визит ученой Университет им. Витаутаса Великого, Б. Гальдикас и сегодня не сомневается, что кризис с нынешней пандемией коронавируса является последствием уничтожения естественной живой природы.