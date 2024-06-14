Президент подписал: в Литве ужесточена ответственность за преступления против государства

По мнению президента, существует риск того, что как пророссийски настроенные граждане Литвы, так и российские граждане в Литве могут посягать на независимость, территориальную целостность и конституционный строй Литовского государства. По сути, аналогичные угрозы исходят и от Беларуси, спецслужбы которой активно вербуют белорусских граждан, приезжающих в Литву.