Президент подписал: в Литве ужесточена ответственность за преступления против государства

"Исправлена явная ошибка правового регулирования в УК, предусматривающая несоразмерно мягкую ответственность за участие в деятельности антиконституционных групп и организаций (лишение свободы на срок до 10 лет)“, – говорится в пресс-релизе Офиса президента.
Сообщается, что поправки к Уголовному кодексу увеличили максимальный срок срочного лишения свободы до 20 лет, а также установили альтернативное наказание – пожизненное заключение.
Поправки к Уголовному кодексу также обеспечат более эффективную защиту правовых ценностей, крайне важных для существования государства, – независимости, территориальной целостности и конституционного строя – и создадут условия для вынесения судами справедливых приговоров по конкретным уголовным делам.
В Офисе президента напоминают, что год назад глава государства подготовил законопроект, в котором Сейму предлагалось доработать статьи Уголовного кодекса (УК), предусматривающие уголовную ответственность за наиболее опасные преступления против государства.
По словам президента, основанием для подготовки законопроекта послужила полученная от национальных спецслужб информация о непрекращающихся усилиях России по вмешательству во внутренние дела Литвы в целях дестабилизации демократических процессов.
По мнению литовских спецслужб, Кремль стремится сохранить свое влияние в Литве, поэтому выступает с инициативами по представлению России в качестве привлекательной альтернативы западной ориентации, выбранной литовским обществом.
По мнению президента, существует риск того, что как пророссийски настроенные граждане Литвы, так и российские граждане в Литве могут посягать на независимость, территориальную целостность и конституционный строй Литовского государства. По сути, аналогичные угрозы исходят и от Беларуси, спецслужбы которой активно вербуют белорусских граждан, приезжающих в Литву.