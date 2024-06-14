2024.06.14 10:51

Президент подписал: в Литве ужесточена ответственность за преступления против государства

 
Elta
ru.DELFI.lt
ELTA diskusija. Kokia bus prezidento Gitano Nausėdos antroji kadencija?
ELTA diskusija. Kokia bus prezidento Gitano Nausėdos antroji kadencija?

Президент Литвы Гитанас Науседа подписал закон о внесении изменений в статьи Уголовного кодекса Литвы, в котором представлены доработанные определения преступлений против государства и предусмотрены пропорциональные наказания за наиболее опасные преступления, посягающие на конституционные основы Литвы.

"Исправлена ​​явная ошибка правового регулирования в УК, предусматривающая несоразмерно мягкую ответственность за участие в деятельности антиконституционных групп и организаций (лишение свободы на срок до 10 лет)“, – говорится в пресс-релизе Офиса президента.

Сообщается, что поправки к Уголовному кодексу увеличили максимальный срок срочного лишения свободы до 20 лет, а также установили альтернативное наказание – пожизненное заключение.

Поправки к Уголовному кодексу также обеспечат более эффективную защиту правовых ценностей, крайне важных для существования государства, – независимости, территориальной целостности и конституционного строя – и создадут условия для вынесения судами справедливых приговоров по конкретным уголовным делам.

В Офисе президента напоминают, что год назад глава государства подготовил законопроект, в котором Сейму предлагалось доработать статьи Уголовного кодекса (УК), предусматривающие уголовную ответственность за наиболее опасные преступления против государства.

По словам президента, основанием для подготовки законопроекта послужила полученная от национальных спецслужб информация о непрекращающихся усилиях России по вмешательству во внутренние дела Литвы в целях дестабилизации демократических процессов.

По мнению литовских спецслужб, Кремль стремится сохранить свое влияние в Литве, поэтому выступает с инициативами по представлению России в качестве привлекательной альтернативы западной ориентации, выбранной литовским обществом.

По мнению президента, существует риск того, что как пророссийски настроенные граждане Литвы, так и российские граждане в Литве могут посягать на независимость, территориальную целостность и конституционный строй Литовского государства. По сути, аналогичные угрозы исходят и от Беларуси, спецслужбы которой активно вербуют белорусских граждан, приезжающих в Литву.

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