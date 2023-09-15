Президент отправился на работу пешком: отметил начало Европейской недели мобильности

"Мы начинаем двухмесячный вызов мобильности, в ходе которого, как мы надеемся, сделаем много шагов, внесем вклад в упрочение зеленой Литвы и, самое главное, позаботимся о нашем здоровье", - сказал журналистам Г. Науседа в Ужуписе, по дороге в офис президента.

В этом году, по словам президента, для участия в республиканском двухмесячном вызове участники регистрируются в 7 категориях, зарегистрировалось уже более 100 тыс. участников.

"Я очень рад, что этот вызов приобретает все большую амбициозность, и надеюсь, что этот год не станет исключением", - отметил глава страны.

Однако Г. Науседа не спешит обещать, будет ли он чаще ходить на работу в ближайшие недели.

"Я не хочу обещать, потому что иногда я не хозяин своего времени. Но я обязательно стараюсь двигаться, когда есть свободная минутка. (...) Что касается ходьбы, то у меня еще есть неиспользованные резервы", - сказал президент.

Сообщается, что в пятницу его команда также отправилась на работу экологически чистым способом.