Президент оценил видео изъятия ребенка: это не защита прав ребенка

"Мы еще раз увидели, как много не достает службам и обществу для искреннего, небюрократического подхода к заботе о детях", – писал Науседа в Facebook.
"Необходимо, чтобы контролер по правам ребенка немедленно представил вердикт. Глава Соцмина вместе с Государственной службой по правам детей и усыновлению должна немедленно оценить эту ситуацию и действия работников, (...) принять быстрые и эффективные меры, писал глава страны.
Он подчеркнул, что действия служб не должны дополнительно травмировать ребенка, они должны уметь действовать так, чтобы были гарантированы интересы ребенка.
"К сожалению, во время инцидента в Паланге интересы ребенка остались в стороне. Применение силы в отношении ребенка, пусть и из лучших побуждений, недопустимо, с этим нельзя мириться. Это не защита прав ребенка, а наоборот", – заметил Науседа.
Министр социальной защиты и труда Моника Навицкене сказала, что заявления президента Науседы ее разочаровало.
По словам министра, комментарии президента по этому вопросу - "оппортунизм".
"Оппортунизм. Я разочарована комментарием, поскольку не упущен случай погнаться за моментной популярностью в социальных сетях. Вместо того, чтобы защищать наилучшие интересы ребенка. Я разочарована", – сказала министр.
"Есть постановление суда.Оно такое, какое есть, наверное его нельзя опровергать", – акцентировала Навицкене.
Напомним, что в понедельник появилось видео, на котором видно, как работники службы по правам ребенка забирают ребенка у матери. Ребенка вырывают из объятий матери, ребенок плачет и кричит "нет", "мамочка", "спасите", "отпустите". Работники успокаивали ребенка, говоря, что "мамочка никуда не пропала".
Мать просила полицию и работников службы не забирать ребенка. Лидер движения "Босые мамы" Виталия Янкаускайте-Милчювене сказала, что на видео якобы есть и старший специалист Клайпедской службы по правам ребенка Аурика Станисловайтене.
Контролер по правам ребенка Эдита Жёбене в понедельник начала расследование этого инцидента.
Директор службы по правам детей и усыновлению Илма Скуодене сказала, что это видео - лишь часть процесса, который начался еще в прошлом году. Скуодене обратила внимание на то, что мать, у которой забрали ребенка, скрывалась от служб и не выполняла решение суда.