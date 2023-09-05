Президент о регулировании однополых отношений: вы хотите, чтобы я кнутом подгонял Сейм быстрее принять закон?

"Я думаю, что признаком цивилизованного государства является желание и необходимость в регулировании отношений между людьми с такой сексуальной ориентацией", – заявил Г. Науседа журналистам во вторник после встречи с членами правления Сейма.

"Я не раз говорил это – для меня важно, чтобы были сохранены содержание и дух 38-ой статьи Конституции Литовской Республики.. (...) Ее (статьи – ELTA) содержание не должно вымываться через заднюю дверь", – отметил он.

Глава государства отметил, что вопрос узаконивания однополых отношений можно решать не только с помощью законопроекта о гражданских союзах, находящемся на рассмотрении в Сейме.

"Кстати, это не единственная альтернатива – я также вижу господина Саударгаса, который предложил Сейму институт близких связей. Что ж, похоже, что Сейм вроде и отверг эту альтернативу, но, возможно, не окончательно", – сказал президент, напомнив законодательную альтернативу, предложенную консерватором Паулюсом Саударгасом.