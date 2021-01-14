Сегодня новый Генпрокурор дала присягу и встретилась с главой государства.

Ее присяга должна была состояться 30 декабря, но тогда у нее был подтвержден коронавирус и церемония была отложена.

Президент Литвы: Н. Грунскене поможет усилить работу прокуратуры

Гитанас Науседа заявил, что новый генеральный прокурор страны Нида Грунскене поможет усилить работу Генпрокуратуры, расшевелить застарелые проблемы.

"Мне кажется, что Н. Грунскене своими знаниями, инициативностью, лидерскими качествами действительно поможет усилить работу этого чрезвычайно важного ведомства, и на этом пути я желаю ей всестороннего успеха", – сказал журналистам в четверг глава государства.

Он также отметил, что лучшей оценкой ее работы через пять лет стало бы ее выдвижение последующим президентом на второй срок полномочий и одобрение со стороны Сейма.

Президент отметил, что в ходе отбора кандидата в генпрокуроры "уделялось большее внимание и значение не только деловым качествами кандидата, но ценностным установкам, опыту".

"Поэтому сегодня, после вступления в должность генерального прокурора, у Н. Грунскене есть все предпосылки внести вклад в решение тех проблем, которые сегодня являются наиболее актуальными для литовского общества – укрепить профессиональный престиж прокуратуры, расшевелить определенные проблемы, которые с трудом решаются в течение ряда лет, усилить те тенденции, которые были позитивными в деятельности Генеральной прокуратуры", – отметил президент.

Н. Грунскене: не хочу раздавать пустых обещаний

Выступая на пресс-конференции новый Генпрокурор акцентировала, что смотрит на эту должность как на большую честь, а также как на еще большую ответственность.

"Сегодня, дав присягу президенту и став Генпрокурором, я не хочу раздавать пустых обещаний. Ждет серьезная и тяжелая работа по повышению общественного доверия к прокуратуре, обеспечению прозрачности, когда принимаются важные решения, которые зачастую меняют судьбы людей", – сказала Н. Грунскене.

Она отметила, что прокуратура является одним из важнейших правоохранительных органов, борющимся с преступностью и обеспечивающим общественное благополучие.

Новая глава Генпрокуратуры также обещала обеспечить сжатые сроки досудебных расследований, качественную поддержку гособвинения в судах, а также сказала, что будет добиваться того, чтобы общество и СМИ получали как можно больше информации о проводимых досудебных расследованиях и о принятых по ним решениях.

"Я думаю, что эта информация необходима, и за период своей работы я буду стараться, чтобы общественность и журналисты получали как можно больше этой информации", – сказала Н. Грунскене.

Последние семь лет она возглавляла Паневежскую окружную прокуратуру (ПОП), а на посту Генпрокурора она сменила завершившего срок полномочий Эвалдаса Пашилиса.

У нее 28-летний опыт прокурорской работы, из них 10 лет она проработала в Отделе расследований организованной преступности и коррупции.

Н. Грунскене начала карьеру в 1992 году в участковой прокуратуре Купишкского района, в 1998 году она перешла в ПОП и здесь поднималась по карьерной лестнице.

Юридическое образование она получила на юридическом факультете Вильнюсского университета.

Согласно Конституции, генпрокурора назначает и освобождает от должности президент с одобрения Сейма.