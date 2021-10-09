"Наши сегодняшние гости ... На самом краю света могут оказаться те, кто действительно хочет, все равно найдет .... Мы рады, что имели честь поближе познакомиться с президентом нашей страны", - говорится в сообщении в аккаунте ресторана.

Из опубликованных ранее сообщений ресторана в Facebook видно, что заведение выступает против паспортов возможностей.

Еще в августе в аккаунте ресторана была опубликована следующая запись:

"С 14 сентября этого года все литовские заведения общественного питания смогут принимать своих клиентов только с паспортом возможностей. Только люди с этим документом будут иметь доступ к услугам. Так наше правительство решило защитить часть общества от непривитых людей. Чтобы мы обезопасились от опасных контактов и не остались обиженными… Мы официально объявляем, что с 14 сентября наш ресторан смогут посещать только непривитые люди. Таким образом, мы внесем вклад в безопасность всех нас и сохраним возможность выбора для каждого. Мы также принимаем вакцинированных, но только с личной ответственностью, чтобы у нас не было претензий друг к другу. Мы, обычные дети обычных родителей, оставляем за собой возможность оставаться людьми для всех!"

Через несколько дней ресторан уточнил свою позицию.

"После того, как страсти утихли, мы решили поделиться с вами своими мыслями. Ну, знаете, когда вы отойдете от всего и успокаиваетесь, все становится очень ясным. Текст нашего поста об ужесточении правил со стороны правительства был довольно бестактным, поскольку мы, не желая дискриминации, к ней и пришли. Не потому, что мы этого хотели, а потому, что у нас горячее сердце. Мы не знаем, почему кто-то выбирает вакцинацию, а кто-то нет. А для нас это вообще неважно. Мы не против людей, мы против паспортов возможностей, которые разделяют людей. Другими словами, мы пытаемся сказать, что не будем выделять в нашем ресторане какую-либо группу людей и примем всех на одинаковых условиях. Самое главное - мы не будем винить в этом друг друга. Если кому-то это покажется неприемлемым, в Литве много замечательных кафе и ресторанов. И, может быть, мы встретимся снова, когда закончится весь этот ужасный сон, от которого мы хотим проснуться. Давайте будем более чуткими друг к другу и не позволим кому-то отделять нас от близких или дорогих нашему сердцу людей", - говорилось в посте ресторана.

"Во время визита в регионы президент предпочитает обедать в небольших семейных ресторанах. Это президент сделал и сегодня. Он выбрал ресторан, который почти месяц работает в соответствии со всеми текущими постановлениями правительства, принимая клиентов только с паспортами возможностей, - сказал Delfi советник президента Ридас Ясуленис. - Президент не был проинформирован о записи, оставленной владельцами этого ресторана в аккаунте в Facebook".