Президент Литвы проводил спортсменов на Паралимпийские игры: большую часть победы вы уже выковали

„Вы ставите перед собой самые высокие цели. Однако большую часть победы вы уже выковали, попав на игры. Потому что вы вместе со своими близкими и тренерами добились потрясающих результатов“, - сказал Г. Науседа, обращаясь к собравшимся в Президентуре паралимпийцам.

„Для меня очень важно, чтобы в Литве было меньше изоляции. Именно поэтому я присоединяюсь к мыслям о том, что мы должны осознать, что мы одна, целостная, прекрасная большая семья – Литва, где мы видим друг друга, ценим друг друга, уважаем друг друга и заботимся о том, чтобы человеку рядом с нами было комфортно и приятно жить“, - подчеркнул глава страны.