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Находящийся в Шальчининкском районе президент Литвы Гитанас Науседа в пятницу привился бустерной дозой вакцины от COVID-19.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© DELFI / Andrius Ufartas

Он сделал это в центре вакцинации Шальчининкай.

После прививки Науседа сказал журналистам, что благодаря вакцине он чувствует себя защищенным.

"Мне приходится много общаться и в Литве, и за рубежом, ездить, встречаться с людьми, и после первой, и после второй прививки, и после третьей я буду чувствовать себя более защищенным", - сказал он.

Первая леди Диана Науседене привьется позже, так как еще не прошло полгода после второй ее прививки.

Вместе с президентом в пятницу привились и около десяти членов его команды, а также мэр Шальчининкского района Здиславас Палявичюс.

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