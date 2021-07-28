"Я хочу еще раз призвать всех прививаться. Не потому, что кто-то вынуждает или побуждает вас это делать. Привейтесь ради самих себя, ради своих близких, ради безопасности всего общества", – сказал Г. Науседа после встречи с экспертами в сфере здравоохранения.

По его словам, привитые люди значительно снижают свой риск заболеть.

"Меньше руководствуйтесь теориями в социальных сетях или рекомендациями "специалистов". Просто слушайте наших ученых, настоящих специалистов", – сказал глава государства.