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Президент Литвы Гитанас Науседа призывает людей прививаться и слушать специалистов, а не активистов социальных сетей.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© DELFI / Domantas Pipas

"Я хочу еще раз призвать всех прививаться. Не потому, что кто-то вынуждает или побуждает вас это делать. Привейтесь ради самих себя, ради своих близких, ради безопасности всего общества", – сказал Г. Науседа после встречи с экспертами в сфере здравоохранения.

По его словам, привитые люди значительно снижают свой риск заболеть.

"Меньше руководствуйтесь теориями в социальных сетях или рекомендациями "специалистов". Просто слушайте наших ученых, настоящих специалистов", – сказал глава государства.

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