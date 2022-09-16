Президент Литвы приехал на работу на велосипеде

"Погода прекрасная, погода побаловала. Немного беспокоился, не пойдет ли дождь, но дождя не было. Прекрасное осеннее утро, и настроение хорошее, компания хорошая. Погода хорошая, и велосипед стал играть в моей жизни важную роль примерно несколько лет назад. Может, из-за ритма, в котором я сейчас нахожусь, это очень хорошо как для укрепления физического здоровья, так и для духовной нагрузки. Велосипед - одно из лучших средств", – сказал глава страны.

На вопрос, удобен ли Вильнюс для велосипедистов, президент сказал, что ситуация уже улучшается. Но например, общественному транспорту в Вильнюсе еще надо подтянуться.

"Уже лучше, на самом деле лучше. Только видите ли, наш вызов мобильности связан не только с велосипедами. Если есть возможность, я знаю, что коллеги, которые живут далеко от работы, ходят пешком и не эпизодически, а периодически. Другие ездят на общественном транспорте, сегодня, я знаю, многие его испробуют. В плане общественного транспорта Вильнюсу еще есть над чем поработать. Но, я думаю, мы должны идти в правильном направлении. Эта европейская инициатива нам по сердцу, она отвечает принципам и идее зеленой Литвы", – сказал глава страны.

Он порадовался, что в вызове мобильности участвуют разные организации и компании.

"Мы начали эту инициативу два года назад. Первый вызов привлек немало внимания и со стороны литовцев всего мира, и со стороны проживающих здесь людей, школ, вузов, организаций, они участвовали в конкурсе пешей ходьбы, прошли невообразимое количество километров. В этом году будет то же самое. Думаю, направление верное, мы должны больше двигаться, избегать избыточного веса и др.", – сказал Науседа.

Глава страны представил и второй вызов национальной мобильности - города, организации, вузы, организации литовцев во всем мире, школы в течение двух месяцев будут состязаться в конкурсе ходьбы.