Президент Литвы: право учителей на забастовку я не ставлю под сомнение

"Профсоюзы имеют право на протест в демократическом обществе, им должны быть обеспечены все условия для этого", – заявил журналистам президент Науседа во время визита в Молетай.
Он надеется, что министерство и планирующий забастовку профсоюз работников образования в конечном итоге придут к согласию. Тем не менее президент надеется, что во время забастовки процесс обучения учащихся не пострадает и министерство обеспечит бесперебойное обучение учащихся.
"Решение, которое на данный момент является наиболее целесообразным, должно быть найдено по обоюдному согласию. Да, обе стороны могут представить свои аргументы, но право профсоюзов и право учителей на забастовку я не ставлю под сомнение", – заявил Науседа.
"Надеюсь, что из-за забастовки не пострадает обучение учащихся, потому что это тоже очень важно для меня. Действительно хотелось бы, чтобы здесь все не было взвалено на головы директоров, учителей и муниципалитетов, чтобы Министерство образования, науки и спорта само взяло на себя обязательство по обеспечению нормального обучения учащихся, потому что они не должны стать жертвами этого процесса", – подчеркнул глава государства.
Министр не видит аргументов для выплаты зарплат бастующим учителям
В ответ на решение учителей принять участие в пятничной забастовке, министр образования, науки и спорта Гинтаутас Якштас сообщил, что учителя, которые примут участие в забастовке, останутся без зарплат.
Министр образования Литвы Гинтаутас Якштас
По его словам, это предусмотрено Трудовым кодексом, кроме того, соответствующего запроса не было и от бастующего профсоюза работников образования Литвы (ПРОЛ).
"Государство выделяет школам средства на обучение. Мы понимаем, что забастовка – это не обучение. Согласно Трудовому кодексу, бастующие также не имеют права на заработную плату, никакого обращения не получили и от профсоюза, чтобы было сделано как-то по-другому.
Поэтому на данный момент я не вижу аргументов для выплаты зарплат бастующим учителям", – заявил министр в четверг во время "Правительственного часа" в Сейме, отвечая на вопрос социал-демократа Оринты Лейпуте.
В свою очередь председатель бастующего профсоюза Андрюс Навицкас ранее на этой неделе сообщил журналистам, что учителям, которые примут участие в пятничной забастовке, будет возмещена заработная плата, не выплаченная по причине протеста.