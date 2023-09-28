Президент Литвы: право учителей на забастовку я не ставлю под сомнение

"Профсоюзы имеют право на протест в демократическом обществе, им должны быть обеспечены все условия для этого", – заявил журналистам президент Науседа во время визита в Молетай.

Он надеется, что министерство и планирующий забастовку профсоюз работников образования в конечном итоге придут к согласию. Тем не менее президент надеется, что во время забастовки процесс обучения учащихся не пострадает и министерство обеспечит бесперебойное обучение учащихся.

"Решение, которое на данный момент является наиболее целесообразным, должно быть найдено по обоюдному согласию. Да, обе стороны могут представить свои аргументы, но право профсоюзов и право учителей на забастовку я не ставлю под сомнение", – заявил Науседа.