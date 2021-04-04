"Дорогие жители Литвы!
Пасха всегда пробуждает надежду на Возрождение! Никакие невзгоды не способны подавить эту Надежду.
Нам всем сейчас очень нелегко. Сегодня нам особенно нужны согласие и единство, понимание того, что мы сильный и терпеливый народ. Народ, который возрождается после сложнейших испытаний.
Мы победим, как уже много раз побеждали в нашей истории. Давайте будем бороться друг за друга, опираться друг на друга, помогать друг другу.
Пусть в ваших сердцах живет надежда и спокойствие! Пусть радость Воскресения вдохновляет и объединяет всех нас!
Пасхальное утро всегда наступает, это утро всегда дарит свет. Пусть оно принесет в ваш дом согласие и любовь!
С праздником Святой Пасхи!",- говорится в поздравлении президента и его супруги.
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