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Президент Литвы Гитанас Науседа вместе с супругой Дианой Науседене поздравили жителей страны со светлым праздником Пасхи.
G. Nausėda ir pirmoji ponia
G. Nausėda ir pirmoji ponia
© Organizacijos nuotr.

"Дорогие жители Литвы!

Пасха всегда пробуждает надежду на Возрождение! Никакие невзгоды не способны подавить эту Надежду.

Нам всем сейчас очень нелегко. Сегодня нам особенно нужны согласие и единство, понимание того, что мы сильный и терпеливый народ. Народ, который возрождается после сложнейших испытаний.

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Мы победим, как уже много раз побеждали в нашей истории. Давайте будем бороться друг за друга, опираться друг на друга, помогать друг другу.

Пусть в ваших сердцах живет надежда и спокойствие! Пусть радость Воскресения вдохновляет и объединяет всех нас!

Пасхальное утро всегда наступает, это утро всегда дарит свет. Пусть оно принесет в ваш дом согласие и любовь!

С праздником Святой Пасхи!",- говорится в поздравлении президента и его супруги.

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