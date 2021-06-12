Президент Литвы поздравил всех россиян с Днем России

«В этом году мы будем отмечать 30-ю годовщину установления дипломатических отношений между Литвой и Россией. Три десятилетия назад. литовский народ в Вильнюсе и российский народ в Москве стояли перед танками, защищая свободу. Стремление к демократическим ценностям и суверенитету привело к принятию Акта от 11 марта 1990 года в Литве и Декларации от 12 июня 1990 года в России. Мы чувствовали поддержку демократических сил России после кровавых событий 13 января 1991 года. И сегодня мы верим, что российское гражданское общество будет твердо защищать права и свободы человека. Желаю всем вам силы духа!» - отметил Президент.

12 июня 1990 года Первым Съездом народных депутатов РСФСР была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР.