"Дорогие мамы, вы - нить жизни, которая сплетает разные поколения и вселяет в нас надежду. Вы благословлены. Гордитесь достижениями своих детей, потому что вы этого заслуживаете!" - говорится в поздравлении президента Гитанаса Науседы и его супруги Дианы Науседене.

Спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен подчеркнула, что матери, воспитывая детей, растят будущее Литвы.

"Вы заслуживаете не только красивых поздравлений, но и ежедневного уважения, поддержки и опоры. Будьте здоровы, любимы и счастливы!" - сказала она.

"Глобальная пандемия, начавшаяся в прошлом году, не позволила вас обнять вживую. Теперь мы можем двигаться более свободно, но я призываю всех не торопиться. Давайте сделаем маме и себе прививку. Давайте подождем сегодня, чтобы завтра безопасно встретиться", - сказала В. Чмилите-Нильсен.

Премьер-министр Ингрида Шимоните также призвала беречь матерей в период пандемии.

"Я искренне надеюсь, что в скором времени не останется невакцинированных и незащищенных мам. Хочу пожелать здоровья и благополучия всем мамам и их детям", - говорится в поздравительном послании премьер-министра.