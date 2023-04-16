Президент Литвы поздравил православных верующих с праздником Пасхи

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Президент Литвы Гитанас Науседа поздравил православных верующих с праздником Пасхи.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© ELTA / Marius Morkevičius

Дорогие,

Пасха напоминает всем нам о жертвенности, возвышает и вдохновляет верить в добро и мир. Хотя это радостное пасхальное утро омрачено тучами бессмысленных военных злодеяний у наших соседей, веру и надежду не уничтожить.

Обращаюсь к нашим согражданам, литовским православным и старообрядческим общинам, а также украинским братьям и сестрам, которые сегодня отмечают праздник Воскресения Христова.

Давайте дорожить нашим единством и дружбой, семьей и близкими. Возрадуемся воскресшему Христу, будем питать надежду, веру и единство.

Пусть пасхальное утро будет радостным и мирным.

С праздником Святой Пасхи!

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