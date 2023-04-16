Президент Литвы поздравил православных верующих с праздником Пасхи

Дорогие,
Пасха напоминает всем нам о жертвенности, возвышает и вдохновляет верить в добро и мир. Хотя это радостное пасхальное утро омрачено тучами бессмысленных военных злодеяний у наших соседей, веру и надежду не уничтожить.
Обращаюсь к нашим согражданам, литовским православным и старообрядческим общинам, а также украинским братьям и сестрам, которые сегодня отмечают праздник Воскресения Христова.
Давайте дорожить нашим единством и дружбой, семьей и близкими. Возрадуемся воскресшему Христу, будем питать надежду, веру и единство.
Пусть пасхальное утро будет радостным и мирным.
С праздником Святой Пасхи!
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