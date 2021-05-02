Президент Литвы поздравил православных верующих с праздником Пасхи

Дорогие сограждане!
Поздравляю всех, кто сегодня отмечает Светлый праздник Пасхи!
Пусть чудо Воскресения принесет в каждую семью веру в будущее, любовь и взаимное понимание.
Христос воскресе! Пусть эта добрая весть вдохновляет и объединяет всех нас!
Будьте здоровы и счастливы!
Православные христиане сегодня отмечают свой главный праздник – Пасху. Этот день символизирует воскресение Иисуса Христа на третий день после распятия. Православные считают это победой над грехом и смертью.
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