Трехсторонняя встреча с участием украинского президента Владимира Зеленского - первая встреча так называемого "Люблинского треугольника" на высшем уровне, сообщило ведомство президента. На ней будут обсуждаться ситуация с безопасностью и трехстороннее сотрудничество.

"Этой встречей мы закрепляем нашу поддержку Украине, которая сейчас сталкивается с множеством вызовов. Наши страны связаны общей историей и давней борьбой за свободу. Такое трехстороннее сотрудничество приобретает особую актуальность сегодня, когда Украина снова становится передовой линией на стыке Востока и Запада", - говорит президент Науседа.

Президенты также обсудят миграционный кризис, энергетическую безопасность и борьбу с дезинформацией.