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Президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с министром экономики Аушрине Армонайте высказал надежду на то, что государство позаботится о выдаче "паспорта возможностей" жителям. Министр обещает со следующей недели запустить автобусы, в которых в регионах можно будет получить "паспорт возможностей". Сообщают и о юридической ответственности людей, которые будут пытаться мошенничать.
Президент Литвы отмечает отсутствие доступной услуги по выдаче "паспорта возможностей"
© DELFI / Josvydas Elinskas

"До 13 сентября, когда требования вступят в силу, осталось немного времени. Нам в Литве нужна хорошая система доступа к получению "паспорта возможностей", особенно в регионах, особенно для тех групп общества, которые не пользуются цифровыми возможностями", – сказала советник президента Ирена Сегаловичене.

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Она отметила, что нужны хорошие решения, которые будут удобны жителям.

"Мы слышим дискуссии о расширении доступа к получению "паспорта возможностей" через учреждения системы здравоохранения. (…) но мы не должны забывать о возможности получить этот документ самостоятельно, кроме того, о людях может позаботиться государство – прислать документ на дом, чтобы было удобнее и доступнее", – предложила Сегаловичене.

"Тем людям, которым сложнее получить его электронным способом, на следующей неделе Центр реестра предоставит возможность получить документ в специальных автобусах, которые будут курсировать в регионах, где нет отделений ЦР. Мы ведем переговоры с "Литовской почтой", с бизнесом, с коллегами по Минздраву, чтобы людям можно было получать услугу в аптеках или поликлиниках", – подчеркнула Армонайте.

По ее подсчетам, "паспорт возможностей уже получили 850 000 человек, а бумажный вариант документа - 20 000 пользователей.

Армонайте напомнила, что те же привилегии, что и "паспорт возможностей" дает и справка от врача.

Она заверила, что в Литве ответственность грозит за подделку любого документа, это касается и "паспорт возможностей".

"Подделка документов, во время пандемии или не во время - это преступление, мы уже видели, что в Дании один человек был наказан, и в Литве подделка документов - нелегальная деятельность, за которую нарушитель ответит по закону", – предупредила министр.

"Мы надеемся, что в скором времени у нас будет меньше смертей, но есть одна важная проблема – больные COVID-19 попадают в больницу и в реанимацию, сейчас в больницах сотни таких людей, они занимают места нуждающихся в помощи врачей не от COVID-19. Цель - не "паспорт возможностей", а ситуация в системе здравоохранения", – сказала Армонайте.

Она сказала, что другая цель - свободная деятельность бизнеса и учеба детей в школах.

Ради безопасности клиентов все больше представителей бизнеса выбирают предоставление услуг только клиентам с "паспортом возможностей", не дожидаясь 13 сентября, когда такие ограничения вступят в силу по всей стране.

"Сейчас наша главная задача – повысить доступность "паспорта возможностей", чтобы его могли получить люди, которые не пользуются э-банкингом", - сказала министр.

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