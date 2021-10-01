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Президент Гитанас Науседа отказался в порядке исключения предоставить гражданство Литвы фигуристке Элисон Рид, которая в паре с Саулюсом Амбрулявичюсом завоевала путевку на Пекинские олимпийские игры 2022 года.
Allison Reed ir Saulius Ambrulevičius, Gitanas Nausėda
Allison Reed ir Saulius Ambrulevičius, Gitanas Nausėda
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Как сообщила администрация президента, рекомендацию не предоставлять гражданство глава страны получил в конце мая от Комиссии по делам о гражданстве, так как "нет данных, которые бы несомненно подтвердили был особые заслуги лица перед Литвой".

Администрация президента сообщали, что американская спортсменка, которая ранее представляла Грузию и Израиль, о решении президента и о его мотивах была проинформирована 1 июня.

Как сообщает портал LRT, о таком решении Науседы сожалеют как Национальный олимпийский комитет Литвы, так и Федерация фигурного катания Литвы.

Лилия Ванагене заявила, что пара продолжает подготовку к старту в Пекине, а в ноябре планируют вновь обратиться за гражданством А. Рид.

Пара фигуристов Рид и Амбрулявичюс завоевала путевку на олимпиаду на Чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме в марте этого года, там они заняли 15 место.

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