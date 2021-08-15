Президент Литвы обсудил с госсекретарем Ватикана необходимость делиться вакцинами

"Президент и госсекретарь пришли к единому мнению, что делиться вакцинами – сейчас это очень важная форма глобальной солидарности", – говорится в сообщении.
Руководитель Литвы информировал представителя Святого Престола, что Литва участвует в механизме распределения вакцин Европейского союза и дарит вакцины странам-участницам "Восточного партнерства".
Во время встречи Г. Науседа заверил гостя, что очень ценит тесные и плодотворные, поддерживаемые веками связи Литвы со Святым Престолом.
Президент также говорил о гордости тем, что литовец – назначенный епископ Висвалдас Кулбокас - номинирован апостольским нунцием в Украине.
В ходе беседы обсуждались феномен нелегальной миграции, используемой как инструмент гибридной агрессии, ситуация в Беларуси.
"В эти времена неопределенности для Литвы и всего мира крайне актуален моральный авторитет Папского Престола. Поддержка Святым Престолом прав человека, верховенства закона, демократических ценностей является той моральной силой, которая всегда, как и в эти нелегкие времена, напоминает миру, что цель политики и международных отношений – мир и благосостояние людей, а не сохранение тех или иных режимов", – сказал Г. Науседа.
Это не первый визит высокопоставленного представителя Ватикана в Литву, он приезжал в 2016 году.
П. Паролин прибыл в Литву возглавить церемонию рукоположения прелата Висвалдаса Кулбокаса в епископы. Церемония состоится в субботу в базилике Вильнюсского кафедрального собора.
Государственный секретарь является вторым по значимости должностным лицом в Ватикане после понтифика.
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