Как информировал офис президента, глава государства во вторник встретился с Л. Асадаускайте-Заднепровскене и ее мужем и тренером Андреюсом Заднепровскисом и говорил о серебряной медали на олимпиаде, пережитых впечатлениях, вызовах при подготовке к Олимпиаде.

Как сообщается, Г. Науседа также обсудил со спортсменкой необходимость изменений в системе спорта Литвы и активизации вовлечения молодежи с целью достижения более высоких результатов в будущем.

На встрече Л. Асадаускайте-Заднепровскене вручена награда за заслуги перед Литвой – Большой командорский крест ордена Великого князя Литовского Гедиминаса.

Серебряная медаль 37-летней Л. Асадаускайте-Заднепровскене – единственная медаль Литвы на Олимпиаде в Токио.