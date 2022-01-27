"Я думаю, его характер и польза значительно меняется, когда речь идет об "омикроне", вы прекрасно видите, что болеют и привитые, и непривитые, поэтому это искусственное разделение граждан, которые могут получать определенные услуги, и которые их не могут себе позволить, в первую очередь вносит раздор в общество, а во-вторых, не дает много пользы в деле управления пандемией", – сказал в интервью на LRT Науседа.

Президент отметил, что сейчас надо в целом пересмотреть политику управления пандемией. По его словам, сейчас большее значение имеет тестирование на COVID-19.

"Я думаю, сейчас гораздо большее значение имеет тестирование", – сказал он и отметил, что введение платных тестов было ошибкой правящих.

"По этой причине я наложил вето на закон о платном тестировании. Сегодня мы видим, что принятие этого закона было ошибкой, несмотря на то, что правящие отклонили вето. Сегодня перед нами стоит вопрос - мы должны обдумать, что мы делаем с профилактическим тестированием, поскольку нынешняя ситуация нехорошая. на ограничивает доступ жителей к тестированию", – сказал Науседа.

Он также критиковал введение "паспорта возможностей" для детей.

"Паспорт возможностей" для детей был введен без учета всех условий. В него не включили быстрые тесты на антигены, которые гораздо доступнее, они позволили бы тестироваться и тем семьям, которые живут в худших экономических условиях, и не могут себе позволить сдавать ПЦР-тесты. Я намеревался передать этот вопрос на рассмотрение в Конституционный суд, но правительство на время отсрочило введение этого требования. И сейчас, я думаю, до 1 марта у нас есть время ответить себе на вопросы, которые возникают и у нас, и у жителей Литвы", – сказал Науседа.