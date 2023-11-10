Президент Литвы критикует госведомства за планы по созданию дома "на полпути" без согласования с местными жителями

"Президент ждет срочных действий от Министерства юстиции и Тюремной службы Литвы для разрешения ситуации и вовлечения общественности в процесс принятия решений", – говорится в комментарии Офиса президента.
"Нельзя оправдать то, что при выборе места для создания дома "на полпути" общественность не была включена в процесс принятия решений, она не была своевременно и должным образом информирована о возможных угрозах и возможностях их избежать, не было получено и изучено мнение общественности по этому вопросу", – подчеркивается в комментарии.
По словам Офиса президента, общественность не получила ответ, почему для создания дома "на полпути" была выбрана именно Домейкава.
"Особенно с учетом того, что там не было зданий, которые принадлежали бы государству или муниципалитету, но была цель выкупить их у частных лиц", – подчеркивается в комментарии Офиса президента.
По словам главы государства Г. Науседы, он понимает значение дома "на полпути", но подчеркивает, что обстоятельства его создания в Домейкаве лишь раскололи общество.
"Дом "на полпути"– это место лишения свободы, но его цель – помочь осужденным вернуться в общество, стать людьми, уважающими общество и его нормы. Однако обстоятельства создания дома "на полпути" лишь раскалывают общество и, похоже, в будущем будут препятствовать достижению вышеупомянутых целей", – говорится в комментарии Офиса президента.
До конца этого года в Домейкаве планируется открыть дом "на полпути" для осужденных. В этом же здании должны разместиться и сотрудники Службы пробации Каунасского округа.
Несмотря на заявление Каунасского районного самоуправления о том, что решение еще не принято, тем не менее уже известно, что в доме сразу разместятся 25 человек.
Община Домейкавы возмущена таким решением и утверждает, что их заранее не предупредили об осужденных, которые будут проживать по соседству.
В свою очередь министр юстиции Э. Добровольская в четверг заявила, что все подобные учреждения в стране были созданы после бесед с местными жителями и политиками.