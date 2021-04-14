В среду он получил заверения по поводу дополнительного количества вакцин от председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в целом Евросоюз получит о этого производителя почти 50 млн дополнительных доз.
"Это означает, что мы сможем раньше привить столько людей, сколько проживает в Клайпеде, Шяуляй и Алитусе вместе взятых", – написал Г. Науседа в на своей странице в социальной сети "Фейсбук".
До сих пор Литва получила в целом более 806,5 тыс. доз вакцин от COVID-19 разных производителей, первой дозой уже привиты почти 509 тыс. человек, двумя – 193 тысячи.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В Литве предлагается продлить карантин, но предусмотреть больше льгот привившимся разрешат работу баров, спортклубов и культурных учреждений (94)
Правительству Литвы предлагается продлить карантин до...
"Паспорт возможностей" получили бы переболевшие, привитые и сдавшие тест (50)
В среду Министерство экономики и инноваций Литвы...
Правительство Литвы запланировало послабления для бизнеса (33)
Правительство Литвы намерено принять ряд...
Премьер-министр Литвы назвала, когда вступят в силу послабления (12)
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните рассказала, в...
Новые рейтинги: медовый месяц закончился, начался новый период (38)
Медовый месяц для Союза отечества и Христианских...