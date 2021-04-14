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До конца июня Литва получит 310 тыс. дополнительных доз вакцины Pfizer-BioNTech от COVID-19, сообщил президент Литвы Гитанас Науседа.
Vakcina nuo koronaviruso
Vakcina nuo koronaviruso
© PA / Scanpix

В среду он получил заверения по поводу дополнительного количества вакцин от председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в целом Евросоюз получит о этого производителя почти 50 млн дополнительных доз.

"Это означает, что мы сможем раньше привить столько людей, сколько проживает в Клайпеде, Шяуляй и Алитусе вместе взятых", – написал Г. Науседа в на своей странице в социальной сети "Фейсбук".

До сих пор Литва получила в целом более 806,5 тыс. доз вакцин от COVID-19 разных производителей, первой дозой уже привиты почти 509 тыс. человек, двумя – 193 тысячи.

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