Президент Литовской ассоциации руководителей школ: школьники пропускают значительно меньше уроков

"Меня как руководителя конкретного учреждения эта ситуация удивила. Я спросил у коллег, которые тоже ведут статистику – у них тоже есть такая тенденция", - сказал в понедельник Д. Жвирдаускас.

"В прошлом году за те же два месяца в 6-8 классах было пропущено 2 634 урока, а в этом году – всего 1 579 уроков. Только 32 урока были пропущены без уважительной причины", - сказал он, ссылаясь на данные возглавляемого им Инженерного лицея КТУ.

Однако, отмечает Д. Жвирдаускас, руководители школ считают, что потребуется не менее полугода, чтобы правильно оценить, дал ли плоды новый порядок оправдания пропуска уроков.

"Все руководители говорят, что расчет должен быть сделан минимум через полгода", - сказал он.

С сентября родители могут оправдать пропущенные по болезни пять учебных дней в месяц.