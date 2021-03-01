"Если у кого-то возникают сомнения в надежности вакцины AstraZeneca, то я готов, когда подойдет моя очередь, привиться именно вакциной Astra Zeneca", - сказал он в понедельник журналистам в Каунасе.
Г. Науседа в понедельник посетил один из центров вакцинации в каунасском ледовом дворце.
Он также признал, что "относительно тех или иных названий вакцин возникают определенные дискуссии".
Английско-шведская вакцина AstraZeneca вызывает больше всего дискуссий в общественном пространстве из-за своих побочных эффектов, хотя ведомства Европы и Литвы подчеркивают, что вакциной можно прививать и людей более старшего возраста, а побочные реакции вызывают и другие вакцины.
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