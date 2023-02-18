Глава государства поблагодарил еврокомиссара за ее личный вклад и усилия в решении беспрецедентного миграционного кризиса, с которым Литва столкнулась в 2021 году. По утверждению президента, внимание Европейской комиссии к этой проблеме, поиск правовых решений, переговоры с третьими странами и возвращение мигрантов в страны происхождения продемонстрировали твердую солидарность всего Европейского союза и его структур с нашей страной, которая противостояла гибридной атаке, инициированной авторитарными режимами, сообщает Группа по вопросам коммуникации офиса президента.

"Последний миграционный кризис сильно отличался от предыдущих. Он оказал серьезное влияние на безопасность всего ЕС и его восточного региона. Инструментализация миграции была использована как средство для достижения политических целей враждебных государств. Литва, Польша и страны Балтии стоят на страже внешней границы ЕС, поэтому на охрану границ должно быть направлено всестороннее внимание и ресурсы ЕС", - подчеркнул глава Литвы.

По мнению президента, необходимо принять все необходимые правовые акты для решения вопросов инструментализации миграции и охраны границ, а также разработать планы действий, которые помогли бы государствам-членам, наиболее страдающим от нелегальной миграции, бороться с ней и ее последствиями.

На торжественной церемонии вручения государственных наград по случаю Дня восстановления Литовского государства президент Г. Науседа вручил еврокомиссару Ильве Юханссон Командорский крест ордена "За заслуги перед Литвой" за большую поддержку Литвы в решении кризиса, вызванного нелегальной миграцией.