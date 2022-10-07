"Предложение наших семнадцати стран остается в силе - установить лимит цен на газ усилиями Еврокомиссии (ЕК) и искать инструменты финансирования, за счет которых мы могли бы это компенсировать", - сказал находящийся с визитом в Праге Науседа в видеозаписи, опубликованной президентским офисом.

"RRF или Фонд спасения и восстановления европейской экономики для этого не подходит, так как структура RRF должна быть пересмотрена в принципе — там есть цели, процедуры, и потребуется одобрение Европарламента. Видимо, можно пойти и другим путем, и таким финансовым инструментом в первую очередь могла бы стать возможность самой Еврокомиссии брать кредиты по действительно привлекательной цене и использовать эти заемные средства для преодоления временного пика цен на газ", - сказал глава государства.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в среду, что ЕС "готов обсудить" верхний предел цен на импортный газ, чтобы снизить быстро растущие затраты на энергоносители.

"Здесь комиссия словно встает в определенную компромиссную позицию, ища предложения, отвечающие интересам обеих сторон", - сказал Науседа.

По словам главы государства, вопросы энергетики будут обсуждаться на неформальном заседании Европейского совета в Праге в пятницу, но никаких решений принято не будет.