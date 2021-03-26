"Когда наблюдаешь за действиями правительства, становится ясно - плана нет. Просто реакция на показатели и все, нет никакого плана, что делать через неделю, через месяц, полгода. Одни запреты и постоянное мелочное их перестраивание только злит измученных жителей", – сказал Синкявичюс.

"Все, что делает правительство, напоминает бесконечную историю, которая тянется и тянется, хотя людям все это давно надоело. Рождество и Новый год встретили взаперти. Предлагали людям потерпеть до Пасхи, все обещали послабления. Сейчас закрывают еще на месяц. Хочется проснуться и забыть это как плохой сон", – прибавил он.

По словам политика, правительство должно думать не только о действиях на ближайшую неделю – он призывает правящих разработать ясный план, что будет после окончания карантина.

"Мы должны готовиться к тому, что будет после карантина. Горы проблем – социальных, нищеты, безработицы, психологических – только растут. Вопрос времени, когда этот пузырь лопнет. Глава Минздрава говорил о пакете по обузданию пандемии из 130 мер, самое время о нем подумать, только не о мистическом, на время после карантина", – сказал Синкявичюс.

Он напомнил, что соцдемы уже предлагали премьеру Литвы Ингриде Шимоните и правительству план из 11 шагов по обузданию пандемии. Они призывали дать возможность каждому муниципалитету самостоятельно решать вопрос применения конкретных мер, в срочном порядке подготовить национальную стратегию тестирования с помощью быстрых тестов на антигены, а также подготовить программу массового тестирования на антитела.

Напомним, что 26 марта правительство Литвы продлило карантин до 30 апреля включительно и ввело ограничение мобильности на 11 дней - с 27 марта по 5 апреля.