Прежде славившийся жестокими бандитами город стал раем: жуткий период ушел в небытие

Возможно, он связал Паневежис с США. Почему, спросите вы? Есть одна связь. Наверное, немногие молодые читатели знают, что 30 лет назад Паневежис называли Литовским Чикаго. Почему? Во-первых, из-за организованной преступности, которая расцвела там после обретения независимости. Это явление наблюдалось почти во всех городах страны, но паневежские бандиты были самыми известными и жестокими.

А как же обстоят дела сейчас? в минувшие выходные город праздновал свой день рождения, на улицах было много людей разного возраста. Порадовало, что были не только местные жители, но и приезжие из других городов Литвы.