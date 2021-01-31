Объявленный 7 ноября карантин у самозанятых действительно вызывает обеспокоенность. В настоящее время такие личности пытаются воспользоваться любой возможностью, чтобы хоть как-то пережить этот период.

Женщина, написавшая Delfi, сказала, что больше не знает, куда обратиться.

"Я работаю с бизнес-лицензией. Я много лет плачу налоги. Заболела, оказывается, не в то время. В связи с нетрудоспособностью деятельность была приостановлена. Биржа труда (ныне Служба занятости - Delfi) только сожалеет, что закон не предусматривает субсидий, потому что я не подхожу по одному пункту. Деятельность была приостановлена ​​во время объявления карантина".

По ее словам, сложно понять, кто оставил такие пробелы и почему выписки врачей не подходят.

"Разве в справках врачей не объясняется причина, по которой была остановлена деятельность? Я отправила заключения врача в службу занятости. Во второй раз извинились. Таков закон", - сказала женщина.

Подтвердили причину невыплаты пособия

Соцмин пояснил, что при предоставлении пособия по самозанятости оценивается, регистрировалась ли самозанятость как минимум 3 месяца в течение 12 месяцев, была ли отменена регистрация до даты объявления чрезвычайной ситуации и карантина, и не заработало ли это лицо больше чем ММЗ.

"На момент предоставления пособия самозанятому лицу женщина не подошла по одному из вышеуказанных условий - деятельность была приостановлена . Поэтому Служба занятости не выплатила женщине единовременное пособие".

Министерство напомнило, что самозанятые лица, пострадавшие от пандемии, также могут воспользоваться следующими мерами государственной помощи:

• Самозанятые люди смогут отсрочить взносы в Sodra без процентов, если их деятельность будет включена в составленный ГНИ список пострадавших от ограничений COVID-19.

• Самозанятые лица временно освобождены от уплаты PSD (взносы за период карантина они должны будут выплатить в течение 2 лет). Эти жители могут получать медицинскую помощь даже без оплаты PSD.

Также указали, что женщина, столкнувшаяся с финансовыми трудностями, может обратиться в муниципалитет по месту жительства за денежной социальной помощью: социальные пособия, компенсация затрат на отопление и воду.

"(...) Право на получение социальное пособие имеют лица, средний ежемесячный доход которых на человека не превышает 140,8 евро.

Муниципалитеты также имеют возможность предоставлять дополнительную социальную поддержку (разовые, адресные, периодические, условные пособия или другую социальную поддержку), если того требует ситуация".

Ситуация очень сложная

Жанас Монгирдас, председатель Литовской ассоциации мелких и средних предпринимателей, прокомментировал, что сейчас очень трудное время для мелких предпринимателей в целом.

"Мы хорошо знаем, что у мелких предпринимателей нет какого-то резерва, который позволил бы им так долго выживать без работы. Тем более, что счета все равно накапливаются. Для кого-то - аренда помещения, у тех, кто имеет, собственное помещение, взимается налог на имущество в размере 1% от стоимости имущества. Сотрудникам также нужно выплачивать зарплату. Встает вопрос - за что это все сделать".

По его словам, у тех, кому удастся пережить этот долгий и не первый кризисный период, вероятно, резко упадет выручка по мере сужения круга клиентов.

"Правительство сейчас говорит о возможном повышении налогов, вероятно, это будет последний гвоздь в гроб для тех, кто выжил. Конечно, те, кто не выживет, могут повысить налоги и на 100 процентов. Я думаю, что большая часть малого бизнеса просто потерпит неудачу, а те, кто этого не сделает, попытаются подняться, но не поднимутся".

По его словам, такая ситуация принесет пользу крупным предпринимателям, и видно, что они не только выжили, но и генерируют более высокую прибыль.