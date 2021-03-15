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По словам представителя Департамента полиции Литвы Рамунаса Матониса, на прошлой неделе из-за нарушения требований карантина были наказаны 937 человек. Больше всего протоколов составлено за контакты более чем одного семейного хозяйства – 620.
Пресс-секретарь полиции Литвы: больше внимания будем уделять "черным" муниципалитетам
© DELFI / Rita Gečiūnaitė

За неношение масок наказан 41 человек. За нарушение правил изоляции - 48.

Полиция проверила 2691 компанию, за нарушения составлены два протокола 73 компании получили предупреждения. 15 протоколов составлено за организацию вечеринок.

Больше сего нарушений по-прежнему фиксируют в выходные.

По данным Департамента полиции на прошлой неделе в другой муниципалитет не пропустили 1508 транспортных средств, за нарушение режима мобильности наказаны 226 человек.

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В понедельник правительство оставило в силе ограничение мобильности в 16 муниципалитетах.

По словам Матониса, больше всего внимания будут уделять "черным" муниципалитетам, в которых запрещена мобильность.

Министерство здравоохранения предлагало продлить ограничения передвижения до 1 апреля между Биржайским и Купишским районами, Клайпедой, Мариямполе, Паневежисом и Паневежским районе, Шальчининским, Ширвинтским районами, Швенченским, Тракайским, Утенским, Варенским районами, Вильнюсом и Вильнюсским районом, Висагинасом.

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