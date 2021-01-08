Однако он заметил, что во время выходных по-прежнему будет проводиться интенсивный контроль, будут устанавливаться как мобильные, так и стационарные блокпосты, а курортные города будут закрыты.
По словам Матониса, в последние 4 дня, по сравнению с праздничным периодом, развернули меньше водителей, но составили больше протоколов.
"За 4 дня развернули 1235 водителей, составлен 131 протокол", – сказал он.
Матонис заметил, что в выходные будут выяснять, куда направляются люди, пытающиеся пробраться на территорию другого муниципалитета, что они там делают.
Представитель Департамента полиции информировал, что в некоторых муниципалитетах в выходные будут установлены стационарные посты, а курорты будут закрыты.
"В выходные будет больше стационарных постов, курорты и взморье будут закрыты. Поэтому мы должны предупредить жителей, чтобы они не пытались проехать, придется возвращаться назад. Посты могут быть на въезде и выезде у других городов", – сообщил он.
Представитель Департамента полиции сообщает, что за последние дни зафиксировано 700 случаев нарушения карантина.
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