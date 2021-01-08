aA
Пресс-секретарь Департамента полиции Литвы Рамунас Матонис сказал, что после окончания праздничного периода полиция разворачивает меньше автомобилей, водители которых без уважительной причины пытаются попасть на территорию другого муниципалитета.
Kaune policija tikrina vykstančius į miestą
Kaune policija tikrina vykstančius į miestą
© DELFI / Nerijus Povilaitis

Однако он заметил, что во время выходных по-прежнему будет проводиться интенсивный контроль, будут устанавливаться как мобильные, так и стационарные блокпосты, а курортные города будут закрыты.

По словам Матониса, в последние 4 дня, по сравнению с праздничным периодом, развернули меньше водителей, но составили больше протоколов.

"За 4 дня развернули 1235 водителей, составлен 131 протокол", – сказал он.

Статьи по теме:
В кольцевых муниципалитетах Литвы изменится порядок движения  (12)
В праздники полиция Литвы развернула 11 000 автомобилей и ловила участников вечеринок: сейчас форма контроля изменится  (111)

Матонис заметил, что в выходные будут выяснять, куда направляются люди, пытающиеся пробраться на территорию другого муниципалитета, что они там делают.

Представитель Департамента полиции информировал, что в некоторых муниципалитетах в выходные будут установлены стационарные посты, а курорты будут закрыты.

"В выходные будет больше стационарных постов, курорты и взморье будут закрыты. Поэтому мы должны предупредить жителей, чтобы они не пытались проехать, придется возвращаться назад. Посты могут быть на въезде и выезде у других городов", – сообщил он.

Представитель Департамента полиции сообщает, что за последние дни зафиксировано 700 случаев нарушения карантина.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

За сутки полиция в Литве развернула больше 2000 автомобилей, оштрафованы 95 граждан (38)

31 декабря до полуночи полиция развернула больше 2000...

Крымский парламент проголосовал за референдум и отставку правительства "Правый сектор" в Крым не собирается (389)

На внеочередном пленарном заседании в четверг, 27...

В Литве ограничено перемещение, жителей за попытку обмануть стражей порядка ждут большие штрафы (137)

В Литве ограничено перемещение жителей между...

TOP новостей

Литве грозят большие штрафы, министр предупредил жителей о проверках (17)

Литва не осуществила требования в отношении...

Laurynas Kasčiūnas Vytenis Andriukaitis Lietuvoje nuo COVID-19 pirmoji pasiepyta Kauno klinikų slaugytoja Jolanta Litvienienė

"Delfi Главное": порядок вакцинации в Литве и нацбезопасность, как ускорить процесс, будет ли вакцина у частников? (1)

В первом выпуске " Delfi Главное " 2021 года: Первые партии...

Глава Минздрава Литвы подписал приказ о порядке вакцинации от COVID-19 (58)

Глава Минздрава Литвы Арунас Дулькис подписал приказ...

Глава МИД предложил Тихановской учредить белорусское представительство в Литве (12)

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в...

Министр здравоохранения Литвы предложил главе НЦОЗ покинуть свой пост (13)

Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис в...