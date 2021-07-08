Глава МО Литвы Арвидас Анушаускас сообщил в фейсбуке, что испанские истребители должны были срочно вылететь с аэродрома, поскольку был получен сигнал об опасности.

Пресс-конференция длилась всего несколько минут. На середине предложения пилоты бросились к стоявшему за спиной президента и премьера истребителю, поэтому пресс-конференция была завершена.

"В международном воздушном пространстве Литвы над Балтийским морем были зафиксированы два самолета, о планах их полета не сообщалось, на запросы пилоты не отвечали, поэтому была вызвана воздушная полиция", – сказал BNS пресс-секретарь штаба обороны капитан Андрюс Дилда.

"Один из истребителей находившийся рядом с местом пресс-конференции, вылетел для перехвата самолетов. Второй истребитель был выведен из ангара. Вылетели два истребителя", – прибавил он.

На встрече с премьером Испании планируется обсудить вопросы безопасности в регионе и осуществления принятых НАТО решений, сотрудничество ЕС с Россией и Беларусью, вызовы нелегальной миграции и охрану восточных и южных границ ЕС, Островецкую АЭС и пресечение на рынок ЕС электроэнергии, производящейся на небезопасных АЭС.