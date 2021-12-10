Премия "Надежда Свободы" присуждена белорусскому журналисту Александрову

Кандидатуру Александрова предложили белорусские журналистские организации.

Александров в 2009–2012 годах был заместителем председателя Белорусской ассоциации журналистов, в 2014–2018 годах работал заместителем директора независимого белорусского информационного агентства БелаПАН, работал в международных организациях Index on Censorship и Article 19, создал и редактирован периодическое издание "Белорусский журнал".

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12 января этого года он был задержан и до сих находится в следственном изоляторе.

"Журналистское сообщество Литвы с беспокойством наблюдает, как репрессиями пытаются потопить свободные СМИ в Беларуси. Журналистов сажают в тюрьмы, и литовские журналисты чувствуют их боль. Поэтому, солидаризируясь с заключенными в тюрьмах Беларуси журналистами, журналистское сообщество Литвы решило учредить для них премию "Свободы Надежды", - сказал для пресс-релиза председатель ЛСЖ Дайнюс Радзявичюс.

Вручение премии было приурочено к Международному дню прав человека.

Премия "Свободы Надежды" Казиса Лозорайтиса была учреждена в прошлом году с целью солидаризации с белорусскими журналистами. Ее инициаторами и меценатами являются парламентарий Казис Старкявичюс с семьей и две журналистские организации Литвы.