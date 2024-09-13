Премьера Delfi. "Тут лучше, чем у моря": 700 шагов по курорту - "там, где озерный край под названием Зарасай"

В сам центре города с уникальной планировкой и своей историей расположилась художественная галерея „Розы и лилии“. Ее основатель Ирма Гинейкене встречает нас на берегу озера, чтобы рассказать, почему все же Зарайский край, а не Вильнюс и не Англия, где она тоже жила и успешно работала, стал ее местом.