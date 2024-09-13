2024.09.13 12:34

Премьера Delfi. "Тут лучше, чем у моря": 700 шагов по курорту - "там, где озерный край под названием Зарасай"

 
Олег Ерофеев
ru.DELFI.lt

Этот курортный город летом наводнили как местные отдыхающие, так и зарубежные туристы. Delfi не стал исключением и отправился гулять в Зарасай, который расположился в окружении семи чистейших озер, грибных лесов, сосновых боров.

В сам центре города с уникальной планировкой и своей историей расположилась художественная галерея „Розы и лилии“. Ее основатель Ирма Гинейкене встречает нас на берегу озера, чтобы рассказать, почему все же Зарайский край, а не Вильнюс и не Англия, где она тоже жила и успешно работала, стал ее местом.

Искупаемся, съездим к Стелмужскому дубу, самому старому дереву в странах Балтии, а может, и во всей Европе (от 1500 до 2000 лет), постоим у Башни рабов и прыгнем с огромной высоты в озеро с оборудованным на нем единственным открытым бассейном в Литве.

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