Премьер: увеличение финансирования дорог означало бы открытие "дыр" в других важных для государства сферах

"Мы ежегодно наблюдаем выступления руководителей ассоциации. Я заметила, что каждый раз, когда мы обсуждаем что-то о налогах, представители тех же объединений выступают против любых налоговых изменений, то, что предлагается – снять одеяло с других государственных нужд и передать его дорогам", - в четверг "Žinių radijas" сказала И. Шимоните.

"Технически это можно сделать, но правительству и Сейму от этого не легче, потому что есть другие нужды, потребности, где сотни миллионов, которые требуют перевести на дороги, нужно покрыть в других сферах", - подчеркнула она.

Политик также подчеркнула, что в этом и в 2024 году значительная часть дорожных проектов, связанных с инфраструктурой военной мобильности, сможет быть реализована за счет взноса солидарности банков.