Премьер: увеличение финансирования дорог означало бы открытие "дыр" в других важных для государства сферах

"Мы ежегодно наблюдаем выступления руководителей ассоциации. Я заметила, что каждый раз, когда мы обсуждаем что-то о налогах, представители тех же объединений выступают против любых налоговых изменений, то, что предлагается – снять одеяло с других государственных нужд и передать его дорогам", - в четверг "Žinių radijas" сказала И. Шимоните.
"Технически это можно сделать, но правительству и Сейму от этого не легче, потому что есть другие нужды, потребности, где сотни миллионов, которые требуют перевести на дороги, нужно покрыть в других сферах", - подчеркнула она.
Политик также подчеркнула, что в этом и в 2024 году значительная часть дорожных проектов, связанных с инфраструктурой военной мобильности, сможет быть реализована за счет взноса солидарности банков.
"Так или иначе, все эти предложения, поскольку никто не предлагает дополнительных доходов, с помощью которых можно было бы устойчиво финансировать дорожную инфраструктуру, означают то же перетягивание одеяла, которое ничего не решает, или увеличение долга", - сказала глава Правительства.
"Но в более долгосрочной перспективе, в 2025 году и позже, нам все равно придется вернуться к вопросу о том, какие устойчивые источники финансирования могут обеспечить содержание нашей дорожной инфраструктуры", - сказала она.
И. Шимоните отметила, что в следующем году Программа содержания и развития дорог предусматривает такой же объем национальных средств, как и в прошлом году, и еще раз напомнила, что дополнительные средства на дорожную инфраструктуру пойдут из "не всем понравившегося" временного взноса солидарности банков.
"Выбранные приоритеты вызывают больший вопрос, потому что тогда много средств выделялось на гравийные дороги и их асфальтирование, и очень мало средств выделялось на то, что действительно должно быть приоритетным, то есть содержание существующих дорог, состояние мостов, стратегические проекты, на которые нынешнее Правительство выделяет много средств", - заявила она.
По данным Минтранса, годовой дефицит дорожной инфраструктуры составляет 207 млн. евро. Дефицит финансирования в 2024 г. может достичь 340 млн. евро.
Глава ассоциации Lietuvos keliai (Дороги Литвы) Шарунас Фроленко подчеркнул, что в настоящее время в Литве более 40 проц. сельских и районных дорог находятся в плохом состоянии, а магистральных дорог – более 21 проц. По его словам, чтобы выйти из кризиса состояния литовских дорог, финансирование Программы содержания и развития дорог должно составить не менее 860 млн. евро.