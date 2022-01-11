"Требование о введении "паспорта возможностей" для подростков до 16 лет будет отложено", - во вторник сказала журналистам в сейме премьер.
"Полагаю, что отложим примерно на пять недель, которых хватить, чтобы полностью привиться", - добавила она.
Премьер сообщила, что требование к детям 12-15 лет иметь "паспорт возможностей" будет отложено, чтобы дети не создали излишнюю нагрузку на инфраструктуру, которая и так велика с распространением "омикрона".
"Так как мы из-за распространения вируса теперь должны будем концентрироваться на людях с симптомами и их ближайших контактах, а мобильные пункты и вся инфраструктура тестирования обладает определенной мощностью, у нас нет дополнительной инфраструктуры и дополнительных мощностей для того, чтобы регулярно тестировать еще и детей, чьи родители решили их не прививать из-за своих убеждений", - пояснила Шимоните.
Также принято решение раздавать детям в пятницу быстрые тесты, чтобы они могли тестироваться перед возвращением в школу в понедельник.
"Все дети получат тесты и, мы надеемся, что родители позаботятся, чтобы заболевшие дети не ходили в школу", - отметила премьер.
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