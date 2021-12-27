Премьер сообщила о коротком и жестком карантине: какие ограничения могут ввести

Сейчас в больницах лежит 1161 больной COVID–19 пациент, 110 из них – в реанимации. 10 ноября Минздрав представил два показателя, от которых будут зависеть дальнейшие ограничения.
Если в реанимациях во всей Литве будет занято 215 коек, то:
Будут ограничены мероприятия: максимальное количество посетителей будет зависеть от помещения, введен процент заполненности.
Торговля: ограничена площадь на 1 покупателя (если клиенты с "паспортом возможностей", то 20 кв. м, без – 30 кв. м); при предоставлении услуг (20 кв. м на одного клиента).
Общепит: 2 м между столиками; только сидячие места; время работы до 24 ч.;
Удаленная работа;
В общественном транспорте могут быть заняты только сидячие места;
Ограничение внеклассной деятельности.
Если в больницах будут заполнены 240 коек в реанимации:
Запрещено проведение мероприятий, профессиональные спортивные мероприятия будут проходить без зрителей;
Торговля: 50 кв. м на человека (думают над тем - для всех или только для торговых центров);
Закрытие ночных клубов, заведений общепита, магазинов с промтоварами, закрытие мест развлечений и досуга (или ограничение времени работы);
Удаленная работа;
Удаленное обучение в школах и вузах;
Ограничение внеклассной деятельности;
Ограничение собраний (карантин).
Такие ограничения могут длиться 3 недели. Об этом на прошлой неделе сказала главный эпидемиолог Литвы Лорета Ашоклене.
Другие требования
Были упоминания о том, что вместо масок могут ввести на мероприятиях респираторы и дополнительное тестирование перед мероприятием.
Планируется также отказаться от теста на антитела для выдачи "паспорта возможностей".
Срок годности "паспорта возможностей" планируют сократить с 7 до 6 месяцев.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Глава Минздрава: при необходимости введения карантина он будет длиться 3 недели
Если эпидемиологическая ситуация в Литве ухудшится и...
Перевозчики удивлены планами правительства: придется нанимать новых работников (3)
Министерство социальной защиты и труда немерено...
Карантин по омикрону: как не допустить новой "волны"?
Главным событием 2021 года, как и года прошлого, остается...
Премьер сообщила о коротком и жестком карантине: какие ограничения могут ввести
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните 26 декабря в...
Синоптики рассказали о погоде после Рождества: какие ждут перемены и когда
В ближайшие дни погода останется зимней.