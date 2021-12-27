Премьер сообщила о коротком и жестком карантине: какие ограничения могут ввести

Сейчас в больницах лежит 1161 больной COVID–19 пациент, 110 из них – в реанимации. 10 ноября Минздрав представил два показателя, от которых будут зависеть дальнейшие ограничения.

Если в реанимациях во всей Литве будет занято 215 коек, то:

Будут ограничены мероприятия: максимальное количество посетителей будет зависеть от помещения, введен процент заполненности.

Торговля: ограничена площадь на 1 покупателя (если клиенты с "паспортом возможностей", то 20 кв. м, без – 30 кв. м); при предоставлении услуг (20 кв. м на одного клиента).

Общепит: 2 м между столиками; только сидячие места; время работы до 24 ч.;

Удаленная работа;

В общественном транспорте могут быть заняты только сидячие места;

Ограничение внеклассной деятельности.

Если в больницах будут заполнены 240 коек в реанимации:

Запрещено проведение мероприятий, профессиональные спортивные мероприятия будут проходить без зрителей;

Торговля: 50 кв. м на человека (думают над тем - для всех или только для торговых центров);

Закрытие ночных клубов, заведений общепита, магазинов с промтоварами, закрытие мест развлечений и досуга (или ограничение времени работы);

Удаленная работа;

Удаленное обучение в школах и вузах;

Ограничение внеклассной деятельности;

Ограничение собраний (карантин).

Такие ограничения могут длиться 3 недели. Об этом на прошлой неделе сказала главный эпидемиолог Литвы Лорета Ашоклене.

Другие требования

Были упоминания о том, что вместо масок могут ввести на мероприятиях респираторы и дополнительное тестирование перед мероприятием.

Планируется также отказаться от теста на антитела для выдачи "паспорта возможностей".

Срок годности "паспорта возможностей" планируют сократить с 7 до 6 месяцев.