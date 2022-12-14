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После того как Совет по конкуренции объявил, что некоторые литовские продавцы лекарств договорились о наценке на компенсируемые лекарства, премьер-министр Ингрида Шимоните заявила, что правительство рассмотрит материалы расследования Совета и оценит, есть ли необходимость в улучшении законодательства, регламентирующего конкуренцию.
Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
© DELFI / Andrius Ufartas

По ее словам, учреждение, проводившее расследование, является независимым, поэтому представители Кабмина в расследовании участия не принимали.

"Без сомнения, оценив все материалы решения Совета по конкуренции и дела, мы оценим, есть ли такие аспекты, которые должны быть отражены в законах и других правовых актах. Но пока я могу прокомментировать только столько, поскольку такие расследования проводит независимый орган, и правительство, безусловно, не имеет никакого влияния на эти расследования", - во вторник журналистам в Сейме сказала И. Шимоните.

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При этом глава правительства подчеркнула, что решение Совета по конкуренции не будет окончательным, и субъекты, названные нарушителями, могут обжаловать его в суде.

"Их (нарушения конкуренции – ELTA) никогда не бывает легко установить, и, насколько я знаю, расследование здесь велось очень долго. И это, конечно, не окончательное решение, потому что очень вероятно, что дело окажется в судах, возможно, даже в европейских", – считает И. Шимоните.

ELTA напоминает, что 13 декабря Совет по конкуренции установил, что Ассоциация аптек Литвы (ААЛ) и 8 фармацевтических компаний договорились о наценке на компенсируемые лекарства.

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