Премьер поздравляет с Днем науки и знаний: никогда не переставайте задавать вопросы

"В сентябре для некоторых наших детей начнется новое, познавательное путешествие, полное открытий, знаний и завязавшихся дружеских связей, для других оно станет его продолжением или завершением, сопровождающим на этап взрослой жизни. Каким бы ни было 1 сентября, я желаю вам интересного, содержательного учебного года, найти ответы на важные вопросы как о мире, так и о себе, и никогда не переставать задавать новые. А еще – помогать тем, кто нуждается в помощи и общении.
С некоторыми из вас вместе будут учиться украинские школьники и студенты – давайте примем их в члены наших сообществ", - сказала И. Шимоните.
"Учителям и преподавателям в этой работе величайшего значения я желаю оставаться путеводительным примером, терпения, любознательности и разделения общей радости открытий, а также оказания помощи тем, кто наиболее уязвим", - добавила премьер.
В 2023-2024 учебном году, по предварительным данным, в более чем 900 общеобразовательных школах будут учиться почти 344 тыс. учащихся. Это на полтысячи меньше, чем в прошлом учебном году. Прогнозируется, что первоклассников соберется на 2,3 тыс. меньше: 28,9 тыс., в прошлом году их было 31,2 тыс.
По данным на август, общее количество студентов составляет более 90 тыс. На первый курс принято 20,5 тыс. студентов.
По программам начального профессионального образования будут обучаться более 24 тыс. учеников.
В 2023-2024 годах в общеобразовательных школах будут работать более 26 тыс. учителей, в университетах и коллегиях – около 6 тыс. преподавателей.