Премьер поздравляет с Днем науки и знаний: никогда не переставайте задавать вопросы

"В сентябре для некоторых наших детей начнется новое, познавательное путешествие, полное открытий, знаний и завязавшихся дружеских связей, для других оно станет его продолжением или завершением, сопровождающим на этап взрослой жизни. Каким бы ни было 1 сентября, я желаю вам интересного, содержательного учебного года, найти ответы на важные вопросы как о мире, так и о себе, и никогда не переставать задавать новые. А еще – помогать тем, кто нуждается в помощи и общении.

С некоторыми из вас вместе будут учиться украинские школьники и студенты – давайте примем их в члены наших сообществ", - сказала И. Шимоните.

"Учителям и преподавателям в этой работе величайшего значения я желаю оставаться путеводительным примером, терпения, любознательности и разделения общей радости открытий, а также оказания помощи тем, кто наиболее уязвим", - добавила премьер.