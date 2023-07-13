Премьер поблагодарила учреждения и волонтеров за вклад в гладкую организацию саммита НАТО

Премьер-министр Ингрида Шимоните выражает благодарность всем литовским учреждениям и волонтерам за их вклад в гладкую организацию саммита НАТО в Вильнюсе, говорится в пресс-релизе правительства.
"Процесс организации встречи лидеров стран НАТО был длительным, беспрецедентным по своему масштабу и сложности и, как мы сегодня можем с уверенностью сказать, успешно пройденным испытанием, потребовавшим от многих ведомств сплоченности в работе по достижению общей цели", — сказала И. Шимоните.
"Хочу поблагодарить руководителей и сотрудников Государственной канцелярии, Министерства иностранных дел, а также Litexpo, которые смогли на высочайшем уровне выполнить организационные требования этого исключительного мероприятия. Всем учреждениям и должностным лицам, которые обеспечивали безопасность и порядок до и во время саммита и блистали внимательностью, доброжелательностью и быстрой реакцией.
Братьям и сестрам стрелкам – за помощь всем, кто в ней нуждался.
Благодарю Вильнюсское городское самоуправление – за конструктивность, оперативность, умение принимать решения здесь и сейчас. Всем волонтерам за уделенное время и внимание", — поблагодарила она.
Премьер-министр также поблагодарила жителей Вильнюса и гостей столицы, "за то, что они, позволив процессам саммита пройти максимально гладко, мобилизовались ради всех мероприятий, как в поддержку Украины, так и иных мероприятий, тем самым продемонстрировав, что город не пуст и его сердце огромно".
"Спасибо всем, в Литве и за рубежом, кто громко заявлял о своей гордости за Литву — сообщениями, флагами, просто признанием того, что мы умеем и можем", — говорится в письме благодарности премьер-министра.
Премьер-министр также выражает благодарность представителям Государственной канцелярии и министерств, Офиса президента, Службы государственных закупок, госкомпании Центральная организация закупок, Литовского выставочного конгресс-центра Litexpo, Вильнюсского городского самоуправления, Вооруженных сил Литвы, Полиции Литвы, Департамента государственной безопасности, Службы безопасности первых лиц государства, Второго департамента оперативных служб при Минобороны, а также всем волонтерам, которые внесли свой вклад в успешную организацию саммита НАТО в Литве 11–12 июля.