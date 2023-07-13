Премьер поблагодарила учреждения и волонтеров за вклад в гладкую организацию саммита НАТО

Премьер-министр Ингрида Шимоните выражает благодарность всем литовским учреждениям и волонтерам за их вклад в гладкую организацию саммита НАТО в Вильнюсе, говорится в пресс-релизе правительства.

"Процесс организации встречи лидеров стран НАТО был длительным, беспрецедентным по своему масштабу и сложности и, как мы сегодня можем с уверенностью сказать, успешно пройденным испытанием, потребовавшим от многих ведомств сплоченности в работе по достижению общей цели", — сказала И. Шимоните.

"Хочу поблагодарить руководителей и сотрудников Государственной канцелярии, Министерства иностранных дел, а также Litexpo, которые смогли на высочайшем уровне выполнить организационные требования этого исключительного мероприятия. Всем учреждениям и должностным лицам, которые обеспечивали безопасность и порядок до и во время саммита и блистали внимательностью, доброжелательностью и быстрой реакцией.

Братьям и сестрам стрелкам – за помощь всем, кто в ней нуждался.