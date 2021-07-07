"Я бы хотела еще раз обратиться к жителям Литвы и призвать их пользоваться случаем и прививаться. Мне очень жаль, но я думаю, что у нас будет повод констатировать остановку улучшения ситуации. Мы не можем сказать, что она драматически ухудшилась, но я сказала бы так - число случаев уже не снижается, если сравнивать с данными за неделю, количество положительных результатов тестов растет.

Если иметь в виду активные социальные контакты и то, что общается много людей, я не исключила бы, что можем наблюдать новый рост. Если мы не хотим еще один карантин, а мы его не хотим, я в этом уверена, то эти несколько недель или месяц, когда Литва находится в "зеленой" зоне, были бы идеальным периодом сделать подарок себе и другим людям - пойти и привиться", - сказала премьер.

Было сообщение о том, что в Латвии работодатели смогут увольнять работников, которые до 15 сентября не получат сертификат о вакцинации, такое решение приняло правительство этой страны.

Премьер Литвы сказала, что у нас такой вариант не рассматривают.

"Но я хотела бы обратить внимание на два момента. Первое - в Латвии процент привитых больше чем на 10% ниже, чем у нас. (…) Но количество привитых в Литве не дает нам возможности расслабиться, надо признать, что такая ситуация сложилась не только в Литве.

О том же вчера говорил и президент Байден - бой не завершен, кто не привился, поспешите", - заметила Шимоните.

По ее словам, видно, что в странах, где привито больше людей, чем в Литве (Великобритания) количество больных растет среди непривитых граждан.

"Страшно не количество случаев. Страшны последствия болезни – как для здоровья людей, а тут еще нам известно не все, так и для системы здравоохранения. Людей больше всего злит ограничение доступа к услугам системы здравоохранения. Но не правительство принимает решение об ограничении доступа к таким услугам, это последствия ситуации. Прямое последствие, поскольку все резервы надо отдавать на лечение ковида", - сказала Шимоните.

Она отметила, что больше всего злятся те, кто не получает услуг кардиологов, онковрачей, травматологов.

"Это большая цена. Мы должны ее видеть, и стараться избежать ее", - продолжила премьер.