Премьер-министр: завершается идентификация нелегальных мигрантов в Литве

По ее словам, тогда специалисты смогут более активно рассматривать прошения об убежище.

"Действительно, наши ведомства работают достаточно интенсивно. Надеюсь, что на следующей неделе уже все люди будут идентифицированы, и мы с каждым сможем дальше работать по отдельным процедурам", – заявила премьер во вторник в интервью радиостанции LRT.

В этом году в Литву нелегально попали 4,1 тыс. мигрантов, большинство из них – из Ирака. Вильнюс обвиняет Минский режим в организации потоков нелегальных мигрантов и называет это гибридной агрессией.

И. Шимоните отметила, что часть мигрантов избегают идентификации и дачи биометрических данных, скорее всего, еще надеясь сбежать из центров содержания в Литве.

Она утверждает, что также идет поиск мест для размещения мигрантов на холодный сезон.

В связи с наплывом мигрантов правительство объявило экстремальную ситуацию. В последнее время поток мигрантов снизился, поскольку литовские должностные лица начали разворачивать нелегалов у государственной границы.