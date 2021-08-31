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Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните выразила надежду на то, что ведомства страны на следующей неделе завершат идентификацию прибывших в этом году в страну нескольких тысяч нелегальных мигрантов.
Премьер-министр: завершается идентификация нелегальных мигрантов в Литве
© DELFI / Josvydas Elinskas

По ее словам, тогда специалисты смогут более активно рассматривать прошения об убежище.

"Действительно, наши ведомства работают достаточно интенсивно. Надеюсь, что на следующей неделе уже все люди будут идентифицированы, и мы с каждым сможем дальше работать по отдельным процедурам", – заявила премьер во вторник в интервью радиостанции LRT.

В этом году в Литву нелегально попали 4,1 тыс. мигрантов, большинство из них – из Ирака. Вильнюс обвиняет Минский режим в организации потоков нелегальных мигрантов и называет это гибридной агрессией.

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И. Шимоните отметила, что часть мигрантов избегают идентификации и дачи биометрических данных, скорее всего, еще надеясь сбежать из центров содержания в Литве.

Она утверждает, что также идет поиск мест для размещения мигрантов на холодный сезон.

В связи с наплывом мигрантов правительство объявило экстремальную ситуацию. В последнее время поток мигрантов снизился, поскольку литовские должностные лица начали разворачивать нелегалов у государственной границы.

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