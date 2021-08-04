Премьер-министр: забор на границе с Беларусью пока будет возводиться в кредит

"Если говорить о средствах, то сейчас это будут средства, которые выделят из госбюджета, имея в виду, что баланс госбюджета отрицательный, т.е. бюджет с дефицитом, это будет означать кредитные средства", - заявила И. Шимоните.
Вопрос о финансировании ЕС И. Шимоните назвала открытым. Она считает, что все страны, охраняющие границы ЕС, могут его поднимать, так как риск не является "специфически литовским", похожая ситуация может сложиться и в других приграничных районах.
Она сообщила, что в пятницу правительство планирует утвердить проекты необходимых для ускорения строительства забора правовых актов, которые на следующей неделе во время чрезвычайной сессии будут переданы в Сейм. Премьер отметила, что проекты могут быть связаны с вырубкой лесов, строительством, а экстремальная ситуация позволит ускорить процедуры госзакупок.
Она сообщила, что строительство планируется передать госпредприятиям, которые "смогут обеспечить слаженную реализацию процессов с точки зрения управления, а также его прозрачную реализацию".
По словам И. Шимоните, это могут быть предприятия энергетического сектора, которые обладают опытом реализации крупных инфраструктурных проектов.
В целях преграждения пути нелегальному потоку мигрантов Литва планирует строить забор на границе с Беларусью.
Служба охраны госграницы предлагает возвести сетчатый 4-х метровый забор, длина которой составит 508 км. Стоимость - примерно 150 млн евро.
В Литву через границу с Беларусью в этом году попали 4090 мигрантов, преимущественно из Ирака.
Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима.
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