"Я пока думаю, что, судя по тем цифрам поставок, которые имеются, они не так велики, как бы того хотелось. (...) А действительно очень хотелось бы, ведь это общих интересах не только президента, правительства, но и всего Евросоюза. Ведь действительно люди утомлены, хотят вернуться к обычной жизни", – сказала глава правительства журналистам в понедельник.

Об этом она заявила после прививки вакциной от коронавируса производства AstraZeneca в поликлинике вильнюсского микрорайона Антакальнис.

Несмотря на то, что представители Министерства здравоохранения обсуждают возможную задержку массовой вакцинации по причине нестабильных поставок вакцин от COVID-19 во втором квартале, президент страны Гитанас Науседа повторяет, что надеется на вакцинацию 70% взрослого населения страны к 6 июля.

"Иногда кажется, что мы немного чего-то боимся, несколько создаем себе запас осторожности вместо того, чтобы сказать – вот, братья литовцы, берем и делаем до середины лета. Если поставки вакцины будут в порядке, мы можем это сделать и обогнать большинство стран ЕС", – заявил в понедельник Г. Науседа, также привившийся вакциной AstraZeneca.

По словам премьера, возможность привить как можно больше людей связана с поставками вакцины.

"AstraZeneca недавно значительно сократила количество поставляемых вакцин в первом полугодии. Это сокращение не на один или два процента, мы говорим о сокращении на четверть или на одну пятую, и очевидно, что это не может не повлиять", – пояснила премьер.

"Во втором квартале у нас будут большие поставки вакцины Pfizer, однако надежные данные о поставках пока касаются лишь апреля. Опять же, останется последовательным количество в мае, июне, и прибудет партия в конце июня, что осложнит вакцинацию к середине лета по логистическим причинам", – добавила она.

По словам И. Шимоните, весной арсенал вакцин должны пополнить дозы прививок производства Johnson & Johnson, однако "вначале она, вероятно, не будет поставляться в больших количествах".

"Мы будем прилагать все усилия для того, чтобы как можно быстрее привить жителей Литвы. А какими будут объемы, к сожалению, зависит не столько от Литвы, сколько от производителей, от определенной координации действий ЕС, от давления на производителей, чтобы поставки были быстрыми и достаточными", – сказала премьер.

Государственная служба контроля над лекарствами подтвердила BNS, что в последние недели марта AstraZeneca значительно сократит поставки вакцин Литве – в марте страна получит почти на 40% доз вакцины AstraZeneca меньше, чем планировалось.

Кроме того, в середине марта Минздрав информировал BNS, что почти на четверть сокращается и количество вакцин, предусмотренных к поставке в апреле, мае и июне.

В данный момент в Литве используются вакцины от COVID-19, утвержденные Европейским фармагентством. Это вакцины производства компаний Pfizer и BioNTech, Moderna и AstraZeneca. В апреле ожидаются и первые дозы вакцины Johnson & Johnson.

В Литве и ряде государств Европы вакцинация прививкой от коронавируса, созданной компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, была приостановлена по причине выявленных случаев тромбоэмболии у привитых людей.

В минувший четверг Европейское фармагентство заявило, что эта вакцина от COVID-19 является безопасной и действенной, поэтому в Литве была возобновлена вакцинация ею.

С целью повышения доверия к вакцине AstraZeneca ею в понедельник будут привиты трое высших руководителя страны и министр здравоохранения.