"Эта пандемия, которую мы все еще переживаем, стала очень тяжелым ударом. Однако она также раскрыла сферы интенсивных изменений и инновативных решений. Мы видели важность единства и солидарности, но также видели и кампании антипрививочников, распространение дезинформации. Сегодня важно, чтобы мы не только пытались вернуться к статусу-кво, который был до пандемии, но и создавать будущее, учась на ошибках, устанавливая совершенно ясные цели", –заявила премьер, приветствуя участников открывшегося в четверг Балтийского форума инвесторов.
По ее словам, Литва должна стараться быть более быстрой и гибкой, чем другие, выделяться не малыми затратами, а мобильностью и способностью адаптироваться.
"Как может выглядеть Литва нового поколения? Мы никогда не будем самыми крупными. В Литве есть такие компании, как Vinted, TransferGo или другие, у которых есть мировые амбиции и потенциал. Однако это - прекрасные примеры, которые не могут быть правилом. С другой стороны, мы не хотим быть самыми дешевыми. Это вчерашняя стратегия", – сказала премьер.
"Попытки остаться дешевой страной привели бы к более низкому уровню процветания, чем тот, который хотят и заслуживают люди, и даже может возникнуть угроза национальной безопасности, потому что может появиться искушение сокращать расходы небезопасными способами, например, используя электроэнергию небезопасных АЭС", – добавила она.
По словам премьер-министра, чтобы создать более продуктивную экономику, важно модернизировать системы информационных технологий, открыть доступ к госданным, особенно это важно в образовании, науке и инновациях.
"Наше будущее зависит от наших людей и талантов, а таланты должна поощрять система образования высокого качества", – сказала И. Шимоните.
Она подчеркнула, что страна должна быть привлекательной для тех талантов, которые уехали за границу, а инвестиции должны носить целевой характер, лучше направляться.
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