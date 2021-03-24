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В ближайшие недели в Литве не планируется смягчение карантинных ограничений, при этом рассматривается возможность сделать их более строгими, заявила премьер Ингрида Шимоните.
Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
© DELFI / Tomas Vinickas

"Эпидемиологическая ситуация, к сожалению, такова, что говорить о каких-то дополнительных послаблениях в ближайшее время мы не видим никаких оснований", – сказала она на пресс-конференцию в среду.

По ее словам, эпидемиологическая ситуация быстро ухудшается в Вильнюсском и Мариямпольском уездах, поэтому в ближайшие недели, скорее всего, не будет возможностей рассматривать вопрос введения послаблений.

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"Дискуссии по этим вопросам могут быть после Пасхи, и только с условием, что эпидемиологическая ситуация за это время хотя бы стабилизируется", – сказала премьер.

Она также сказала, что еще на этой неделе правительство рассмотрит необходимость ужесточения мер.

"Потребуются ли дополнительные ограничения на деятельность, по сравнению с действующими сейчас, то есть ужесточение карантина, правительство обсудит, и если такие решения потребуются, они будут приняты завтра или в пятницу утром", – сказала И. Шимоните.

В Литве в последние дни отмечается суточный рост новых случаев коронавируса. По оценкам экспертов, в пессимистическом случае в середине апреля грозят декабрьские показатели заболеваемости, когда устанавливалось по 3 тыс. случаев в день.

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